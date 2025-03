HYXiPOWER All-in-One ESS : pour une gestion de l'alimentation fiable, pratique et avancée

HYXiPOWER All-in-One ESS est un produit révolutionnaire conçu pour offrir une sécurité, une commodité et des performances inégalées pour les applications résidentielles.

Avec une injection nulle, sans compteur ni CT, il garantit une intégration transparente et une efficacité optimale. Sa conception empilable permet une capacité flexible, tandis que la commutation de qualité UPS et la sortie triphasée maximisent la consommation d'énergie. Le système comprend un BMS de qualité automobile, une optimisation du cloud basée sur l'IA et une application basée sur des scénarios pour une surveillance en temps réel.

Matériaux (détail) :

Lithium Fer Phosphate (LFP)

PC

ABS

Labels et certifications (détail) :