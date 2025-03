HYXiPOWER Microinverters : optimisation solaire sûre, efficace et intelligente

Le micro-onduleur HYXiPOWER prend en charge une gestion indépendante au niveau du module, permettant une surveillance et une maintenance centralisées grâce à une conception modulaire et une plate-forme intelligente.

Le système offre une production d'énergie à haut rendement, une surveillance précise et une isolation rapide des défauts, combinés à une conception ultra-mince et une protection IP67, offrant aux utilisateurs une expérience de gestion de l'énergie propre sûre, fiable et efficace.

Matériaux (détail) :

ABS

PC

Labels et certifications (détail) :