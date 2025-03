HYXiPOWER : onduleurs hybrides et stockage avancé pour une énergie solaire optimisée

Sécurité et fiabilité : protection contre les surtensions DC/AC de type II, résistant à la foudre, détection AFCI à 300 m avec arrêt rapide en 0,5 s et résistance au brouillard salin IP65, C4 pour une durabilité supérieure.

Haute efficacité : large gamme MPPT à partir de 50 V, optimisée pour une génération de revenus maximale. Une capacité de surcharge de 160 % et une surcharge instantanée hors réseau de 150 % garantissent des performances fiables.

Pratique et convivial : conception compacte pour une installation rapide en 30 minutes, configuration activée par application pour plus de simplicité.

Conception flexible : batterie empilable de 5 à 50 kWh pour des besoins de stockage personnalisés, prise en charge de charge/décharge rapide de 32 A et interface de prise rapide pour une intégration facile.

Efficace et durable : cellules de batterie LiFePO4 avec plus de 6 000 cycles de charge/décharge, BMS de qualité automobile pour une gestion optimisée de l'énergie et préchauffage du module PV en option pour de larges applications.