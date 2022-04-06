INOVNET AL : anti-mousse concentré
INOVNET AL est un anti-mousse concentré à diluer composé de 500g/ L d’ammonium quaternaire benzyl, alkyl, diméthyl, chlorure, pouvan.
C’est un produit conditionné en bidon de 20 Litres, qui se conserve 24 mois dans son emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.
Dilution : 1 Litre pour 5 à 7 m² selon la porosité du support.
Référence SG018.
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
