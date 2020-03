SODIF France est une entreprise de fabrication et de vente de matériels ou produits de profession pour traiter murs et bois en bâtiments. Son siège social se trouve dans la Zone Collagnon (26770 Saint Pantaleon les Vignes).





Les Produits SODIF France luttent contre l’humidité, la chaleur, voire les salissures dues au milieu environnant. Les produits SODIF France permettent également l’entretien et le nettoyage des surfaces bois ou béton ; permettent le traitement des installations.

Concrètement, l’humidité provoque l’apparition des plantes micro-organiques. La chaleur amène la détérioration ou l’usure des matériaux, et les souillures des complications.

SODIF France dirige ses actions contre ces fléaux qui ne pérennisent pas une construction quelconque.



SODIF France présente plusieurs produits qui sont de couleur neutre.

Pour façade, INOVteint façade, hydrofuge efficace, rend vie aux murs.

INOVprotec pour façades et toitures. Ce procédé, hydrofuge, rend durable les installations et économise l’énergie.

Autre produit, la Perche Beky, spécialisée au traitement des toits et surfaces. Des tubes de carbone s’imbriquent et permettent d’aller jusqu’à un niveau de 14 mètres. Son rôle : agir contre l’humidité.