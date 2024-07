La qualité de l’air : MYVENTIL de Gimm Menuiseries : la solution !

La qualité de l’air intérieur est aujourd’hui au cœur des gestes barrières. GIMM Menuiseries, la solution globale des menuiseries intérieures et extérieures pour le négoce, et LES MENUISERIES FRANÇAISES, spécialistes des menuiseries extérieures et intérieures pour les CMistes et les MPistes, proposent MYVENTIL, la fenêtre qui ventile. Elle est l’une des références phares de Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises.



MYVENTIL est le système de ventilation mécanique contrôlée intégré à la menuiserie PVC Maxitherm². Conforme à l’arrêté de mars 1982, dans le cadre de la rénovation des logements sans VMC, MYVENTIL permet l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.



Installé dans les cuisines, salles de bain et WC, MYVENTIL renouvelle l’air intérieur du logement en créant un flux : l’air extérieur plus sain pénètre via les entrées d’air des pièces de vie puis l’air intérieur chargé de polluants est extrait vers l’extérieur par MYVENTIL.



MYVENTIL est équipé d’une ventilation faible consommateur d’énergie, est extrêmement silencieux (seulement 29 dB), et est hygroréglable : la ventilation s’accélère en fonction du taux d’humidité relatif de l’air.