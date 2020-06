GIMM Menuiseries est le multi spécialiste menuiseries aluminium, PVC et bois pour les négociants de matériaux.

Filiale du groupe Saint-Gobain, GIMM Menuiseries assure depuis plus de 60 ans la conception et la commercialisation des menuiseries intérieures et extérieures, pour le neuf et la rénovation : fenêtres, volets, portes d'entrée, blocs-portes intérieurs portes de placard coulissantes et escaliers. Tous les produits sont fabriqués dans les 10 usines françaises certifiées ISO 9100.