La fenêtre Temporal, entre tradition et innovation

Gimm Menuiseries et Les Menuiseries Françaises dévoilent Temporal, une fenêtre aluminium à ouvrant caché destinée à la fois à la construction et à la rénovation. Sa conception combine le classique du modèle Visual, avec des fonctionnalités modernes, et des économies d'énergies.

La principale caractéristique de la nouvelle fenêtre Temporal ? Sa conception tournée vers l’isolation thermique et l'apport de luminosité. Il faut dire que le matériau aluminium est reconnu pour sa capacité à limiter les pertes de chaleur et à améliorer l'efficacité énergétique. En maintenant une température confortable à l'intérieur du logement, la fenêtre Temporal permet de réduire les besoins en chauffage, et donc de réaliser des économies d'énergie significatives. De plus, sa conception hermétique garantit une isolation acoustique optimale. La particularité de la fenêtre à ouvrant caché réside dans son mécanisme ingénieux. Contrairement aux fenêtres à ouvrant visible, le vantail, c'est-à-dire la partie de la fenêtre qui s'ouvre, se positionne sur le dormant, la partie fixe. Ainsi, lorsqu'on regarde la fenêtre depuis l'extérieur, le vantail est caché par le dormant. Outre ses performances techniques, la fenêtre Temporal se distingue également par son esthétique, mariant traditionnel et innovation. Marie Gérald Photo de une : ©GIMM Menuiseries - Les Menuiseries Françaises