Marketing Digital de Performance
Nous accompagnons nos clients sur les différents leviers du Marketing Digital, tout en appliquant notre méthodologie de pilotage par la valeur. Il faut que nos actions génèrent des résultats quantifiables.
Avec une approche centrée sur la mesure de la performance et de la mise en place de boucles d’amélioration continue, notre accompagnement est orienté vers l’impact positif sur le business de nos clients.
Notre objectif est d’aider nos clients et partenaires à développer leurs business grâce à l’application de nouvelles techniques de Marketing Digital, comme le Lead Generation ou l’Inbound Marketing.
Conceptualisé par Hubspot, l'inbound marketing consiste à attirer à soi des prospects qualifiés, d’abord visiteurs anonymes de votre site web, de les engager peu à peu et, enfin, de les transformer en clients ambassadeurs de la marque.
Avantages produit :
- Gestion de campagnes pour renforcer la notoriété, générer des contacts et avoir un vrai impact sur le business de nos clients.
- Identifier des mots clés à fort volume de requête, prioriser des pistes d’optimisation et détailler les axes d’optimisation du référencement naturel.
- Analyses des leviers d’accroissement de votre site / plateforme : campagnes, parcours utilisateurs, entonnoirs de conversion, rétention, attribution / contribution...
- Pilotage de campagnes d’e-mailing et Newsletters pour rester en contact avec les abonnés et générer des opportunités.
- Définition de la stratégie sur les réseaux sociaux et animation du contenu (articles, vidéos …) pour engager et convertir vos clients.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Campagnes d’acquisition
Audits et accompagnement SEO
Suivi analytique et dashboarding
E-mailing et Newsletters
Stratégie et production de contenu
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Tertiaire