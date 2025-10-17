ConnexionS'abonner
YLYAD - YLLY

11 Rue Maurice Grandcoing
94200 Ivry-sur-Seine
France
Site web de la marque

YLLY : Agence digitale engagée dans la réussite de vos projets.

Nous sommes une agence digitale basée à Paris et à Lille, née du design et de la technologie. Nous sommes spécialisées dans la construction de stratégies numériques via la conception UX, la création d'interfaces, le développement web & mobile et l'analyse des données SEO et SXO.

Nous regroupons les expertises et les talents pour vous accompagner dans la réussite de vos projets digitaux.

Notre agence a été fondée par Eric dans le but de proposer un accompagnement d'experts passionnés, proches de vous et de vos besoins, avec comme double objectif la performance et des relations humaines basées sur la confiance, les deux piliers de notre activité.

Depuis 2020 nous faisons partie du groupe d'entreprises Castelis : 6 sociétés ayant chacune leurs spécificités dans le monde du numérique. C'est autant d'expertises en plus que nous proposons à nos clients.

Nous développons des projets sur mesure, pensés pour les besoins de votre cible : plateformes métiers, sites web et applications mobiles. Nous apportons des réponses adaptées à vos besoins par le biais de méthodologies et de processus de conception basées sur le 'design thinking'.

Qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service, notre objectif est de résoudre les difficultés de l'utilisateur et par conséquent de satisfaire son besoin.

Le savoir-faire d’YLLY :

  • UX Design : Pour mettre l’utilisateur au centre de la réponse
  • UI Design : Un univers graphique et des interfaces graphiques qui vous ressemblent
  • Référencement SEO & SXO : Un dispositif digital performant en réponse aux objectifs business
  • Développement web et mobile : Les meilleures technologies open-source pour répondre à vos besoins spécifiques
  • Performance : Un pilotage de la performance et un process d’amélioration continue
  • Motion design : Une communication forte et pédagogique

 

