MINERAL Wallcoustic Element : absorbeur mural sans cadre et sans joint

MINERAL Wallcoustic Element est un absorbeur mural sans cadre et sans joint. Il est composé d‘une face entièrement colorée et d‘un voile laminé inversé.

L‘absorbeur mural monolithique offre d‘excellentes propriétés d‘absorption acoustique et des possibilités de conception infinies pour les architectes, qui cherchent à améliorer la qualité visuelle et acoustique des espaces intérieurs.

Le panneau mural est livré en une seule pièce et s‘installe rapidement et facilement à l‘aide de fixations en spirale et de supports de fixation muraux.

Labels & Certifications (détail) :