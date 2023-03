VMZINC®, le zinc français en toute confiance

Précurseur et spécialiste de l’enveloppe des bâtiments, VMZINC propose des solutions innovantes en zinc pour la façade, la couverture, les évacuations d’eaux pluviales et les ornements décoratifs pour la toiture.



Ces produits facilitent le travail des installateurs et permettent la conception de bâtiments uniques et respectueux de l’environnement. Ils sont proposés dans une gamme exclusive de couleurs pour mieux satisfaire la créativité des architectes.

Implanté en France depuis 1837 avec l’ouverture de sa première usine à Bray-et Lû (95), VMZINC a ouvert 2 autres usines à Auby (59) et à Viviez (12). Il est le seul distributeur de zinc à produire en France : de la coulée continue à la transformation.



Ainsi depuis presque 200 ans, ses sites industriels français proposent des emplois locaux à des générations successives d’employés et participent activement au développement économique de ces régions en luttant contre la désertification des industries.



L’emplacement stratégique de ses différents sites de production permet un approvisionnement rationalisé et facilité auprès des différents points de ventes répartis sur tout le territoire et l’utilisation de transports locaux, permettant ainsi la diminution de l’empreinte carbone.

Au-delà de cette proximité logistique, la marque accompagne tous les acteurs de la filière grâce à :

La disponibilité de son offre à travers un réseau de distribution spécialisé présent sur l’ensemble de l’hexagone.

La présence de commerciaux et de techniciens zinc au service des installateurs et prescripteurs dans toutes les régions.

L’existence de 2 centres de formations PRO-ZINC sur les techniques du zinc destinés aux professionnels se trouvant à Bray-et-Lû (95) et à Viviez (12).

Un service études et conseils techniques répondant à toutes les questions techniques, étude de projets.

En continuant à produire en France, en tissant des liens étroits de proximité et de confiance avec tous les professionnels et en étant garant d’un savoir-faire pour valoriser ensemble notre patrimoine, pour innover et construire pour demain, VMZINC représente vraiment « le zinc français en toute confiance »

