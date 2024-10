VM Building Solutions propose en exclusivité l’offre Cuivre Nordic Copper

Faites connaissance avec notre nouvelle offre architecturale NORDIC COPPER

Nordic Copper est une gamme d’aspects de surface de cuivre ou d’alliage de cuivre prépatinés, qui reproduit le rendu esthétique des nombreuses étapes d’oxydation de la patine du cuivre. Reconnue pour son apparence unique, sa durabilité, et sa capacité à évoluer avec le temps, la gamme Nordic Copper s'impose comme une solution idéale pour les toitures, les façades et les aménagements intérieurs.

Proposé en 6 aspects standards et de nombreux autres aspects sur-demande, le Nordic Copper constitue la plus vaste gamme de cuivre au monde. Cette offre permet à VM Building Solutions d'élargir son éventail de propositions architecturales, nouvelles sources d'inspiration pour les architectes et les maîtres d'ouvrage.

À l'instar des produits VMZINC et EPDM, le NORDIC COPPER incarne les mêmes valeurs de haute qualité, avec des matériaux durables, recyclables et respectueux de l'environnement, s’adaptant à tous les styles de bâtiment et offrant une très longue durée de vie.

L'offre Nordic Copper bénéficie :

du support commercial de notre équipe polyvalente portant le zinc, le cuivre et l’EPDM

de nos services de prescription, assistance conception et services techniques

de nos services logistiques pour une distribution efficace adaptée aux besoins des chantiers

Pour en savoir plus exit_to_app