PEL106 : enregistreur de puissance et compteur d'énergie

Le logger de puissance PEL106 mesure et enregistre toutes les données utiles pour un diagnostic des consommations énergétiques. Le PEL106 s'utilise sans interruption de l'alimentation secteur.



Ergonomie

Robuste grâce à son boîtier tout-terrain IP67, le PEL106 est transportable partout. Il dispose de 4 voies en tension et 4 voies en courant.

Plus de problème de batterie, cet enregistreur s'auto-alimente directement par la phase.

L'écran LCD avec rétro-éclairage, doté d'un quadruple afficheur numérique, offre une très bonne lisibilité. Le PEL 106 est équipé d'une carte SD/SD-HC pour la sauvegarde des données sur plusieurs mois voire, plusieurs années.



Mesures

Adapté à tous types de réseaux électriques, le PEL106 reconnaît automatiquement les capteurs connectés. Il mesure la tension jusqu'à 1000 VAC/VDC, le courant jusqu'à 10 kVAC / 5 kVDC, Ses larges étendues de mesure lui permettent d'enregistrer des puissances jusqu'à 10 GW/Gvar/GVA, et des énergies de 4 EWh/EVAh/Evarh.

Il dispose d’un mode « Alarm ». L’utilisateur configure des limites et un listing d’évènement est enregistré.



Mesures analogiques

Associés à des enregistreurs (loggers) L452 déportés, le PEL106 peut enregistrer des paramètres externes (jusqu'à 2x8 voies) telles que la température, la pression, le couple moteur, et ainsi permet d'affiner l'analyse en cas de recherche de dysfonctionnement par exemple. Cette fonction des PEL106 permet les applications dans le secteur des énergies nouvelles tel que l'éolien (énergies électriques associées à la force du vent).



Ultra-communicant

Le PEL106 est équipé de multiples modes de communication : USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi et 3G/GPRS. Nouveau, le mode 3G/GPRS, permet à l'utilisateur d'insérer une carte SIM dans le PEL, afin de s'y connecter à distance via une liaison GSM 3G. Lors d’une alarme, l’utilisateur peut recevoir automatiquement un courriel.

Lorsque l'accès au PEL106 est complexe en raison de protections sur les réseaux informatiques sécurisés, la consultation des mesures est possible via un serveur IRD.



Logiciels

Le logiciel PEL Transfer permet d'analyser les données enregistrées avec les PEL100. A partir des campagnes de mesures réalisées en puissance, le logiciel décompose automatiquement les pertes détectées.

Nouveauté : le logiciel calcule directement le coût des puissances consommées, et donne le résultat dans la monnaie locale sélectionnée.

La plateforme logicielle DATAVIEW, génère automatiquement des rapports. L'utilisateur a la possibilité de paramétrer des seuils d'alarme sur les différentes mesures réalisées, afin d'obtenir un rapport de mesures personnalisé.



Points forts :

Boîtier tout terrain IP67, résistant aux chocs, aux UV et aux températures élevées

Communication WiFi, 3G-UMTS/GPRS, LAN (réseau Ethernet), Bluetooth et USB

Auto-alimenté par ses entrées tension jusqu’à 1 000 V

Enregistrement en continu avec un pas de 200 ms

Mesures selon la norme IEEE 1459

4 entrées tension & 4 entrées courant

Adapté à une mise en place sur poteau électrique