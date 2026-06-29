PH9B-P : pompe d’injection de coulis Lancy

Le PH9B-P de Lancy est un malaxeur et une pompe d’injection de coulis conçus pour les chantiers de ragréage, de micropieux, de remplissage et de pompage de coulis. Robuste, compacte et maniable, cette machine de chantier s’appuie sur des solutions techniques fiables, simples et éprouvées.

Pensé pour améliorer le confort et la sécurité des opérateurs, le PH9B-P intègre un système d’aspiration des poussières breveté directement connecté au malaxeur, un malaxeur hydraulique relevable et une faible hauteur de chargement. Il peut également recevoir un malaxeur XXL de 245 L en option pour augmenter le rendement sur chantier.

Disponible en version tractable ou en version skid sur demande, ce malaxeur-pompe d’injection de coulis se distingue par son équilibrage, son accès facilité aux composants pour l’entretien et son équipement complet pour la préparation et le pompage des produits.

Les avantages de la pompe d’injection de coulis PH9B-P :