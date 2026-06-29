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PH9B-P : pompe d’injection de coulis Lancy

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LANCY PL2M
PH9B-P : pompe d’injection de coulis Lancy - Batiweb

Le PH9B-P de Lancy est un malaxeur et une pompe d’injection de coulis conçus pour les chantiers de ragréage, de micropieux, de remplissage et de pompage de coulis. Robuste, compacte et maniable, cette machine de chantier s’appuie sur des solutions techniques fiables, simples et éprouvées.

Pensé pour améliorer le confort et la sécurité des opérateurs, le PH9B-P intègre un système d’aspiration des poussières breveté directement connecté au malaxeur, un malaxeur hydraulique relevable et une faible hauteur de chargement. Il peut également recevoir un malaxeur XXL de 245 L en option pour augmenter le rendement sur chantier.

Disponible en version tractable ou en version skid sur demande, ce malaxeur-pompe d’injection de coulis se distingue par son équilibrage, son accès facilité aux composants pour l’entretien et son équipement complet pour la préparation et le pompage des produits.

Les avantages de la pompe d’injection de coulis PH9B-P :

  • Compacte et maniable sur chantier.
  • Conception robuste et fiable.
  • Faible hauteur de chargement pour faciliter l’utilisation.
  • Malaxeur hydraulique relevable.
  • Système d’aspiration des poussières breveté.
  • Doseur d’eau digital pour un dosage précis.
  • Trémie de grande capacité.
  • Entretien facilité grâce à l’accès aux composants.
  • Disponible en version tractable ou skid.
  • Essieu homologué route.
  • Radiocommande disponible en option.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Débit : 60 / 100 m³/hr
Granulométrie max. : 6 mm
Horizontal Conveying Distance : 100 m
Portée verticale : 40 m
Moteur : Kubota 3-cyl.
Puissance du Moteur : 15.5 kW
Mixer Capacity : 180 / 245 l
Mixer Fill Height : 950 mm
Capacité de la Trémie Béton : 220 l
Pompe : 2L61 / 1,5L63
Châssis : Non freiné, homologué rout
Poids : <750 kg
Longueur x Largeur x Hauteur : 3255x1440x1237 mm

Labels et certifications

  • Fabrication Française
  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie

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