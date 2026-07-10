Le CNOA dresse le bilan de son activité en 2025

Le Conseil national de l’Ordre des architectes publie son rapport d’activité 2025. Le document revient sur les actions menées en faveur de la profession, de la qualité architecturale et de l’intérêt public.

Le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA), qui représente 30 500 architectes inscrits en France, publie son rapport d’activité 2025. Ce document revient sur les principales actions menées au cours de l’année en matière de représentation de la profession, de transformation de ses outils, de prospective, de solidarité, de rayonnement international et de promotion de la culture architecturale.

Organisé en six parties, le rapport présente le fonctionnement de l’Ordre des architectes, son organisation nationale et régionale, son budget ainsi que les dispositifs de solidarité mis en place. Il souligne notamment l’introduction, en 2025, de nouvelles mesures destinées à mieux accompagner certaines situations professionnelles, notamment celles des jeunes parents.

Parmi les sujets abordés figurent la transformation du Tableau de l’Ordre, l’évolution des dispositifs de contrôle de la profession, l’organisation de webinaires mensuels, ainsi que le développement de l’accompagnement juridique et des ressources pratiques.

Le rapport revient par ailleurs sur la Convention nationale de l’Ordre des architectes, organisée en juin 2025 à Lille, qui a réuni plus de 300 conseillers et salariés venus de l’ensemble des régions françaises autour des principaux enjeux de la profession.

La prospective et la représentation au cœur des priorités

Les actions de représentation conduites auprès des partenaires et des pouvoirs publics, en France comme à l’international, sont également présentées.

Le communiqué accompagnant le rapport indique qu’« en 2025, le CNOA a poursuivi son travail de prospective, avec la publication de rapports consacrés à la réhabilitation et à l’adaptation aux risques ». À l’échelle internationale, le CNOA « porté la voix des architectes français et a inscrit l’architecture dans les débats contemporains, du climat à la transformation des territoires », assure l’organisation.

Un engagement en faveur de la culture architecturale

Enfin, le document met en avant les initiatives menées en faveur de la culture architecturale, notamment la participation à des prix d’architecture, les partenariats avec les acteurs du secteur, le soutien aux initiatives de terrain ainsi que la mobilisation aux côtés de la Fédération nationale des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE), dans un contexte marqué par les difficultés rencontrées par les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).

En conclusion, le Conseil national de l’Ordre des architectes réaffirme sa vision du rôle de l’architecture, estimant qu’« l’architecture n’est pas seulement une profession à organiser, mais une ressource collective pour répondre aux enjeux de qualité du cadre de vie, de transition écologique et d’intérêt général ».