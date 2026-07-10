La FNTP lance « Pré-rentrée Prévention ». Ce parcours inclut un module d'e-learning de 90 minutes. Le but : préparer les apprentis des travaux publics aux principaux risques avant leur arrivée sur chantier.

La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a annoncé, jeudi 9 juillet, de nouvelles mesures pour « renforcer l’accueil en sécurité des apprentis dans les entreprises de travaux publics ». Cette annonce intervient une semaine après l’accident d’un adolescent de 16 ans, blessé lors d’un stage dans une entreprise de travaux publics du Doubs. Parmi ces mesures figure le lancement d’un parcours d’intégration baptisé « Pré-rentrée Prévention », destiné à accompagner les jeunes dès leur entrée dans le secteur. Le dispositif vise à leur transmettre les premières notions de sécurité avant leur arrivée sur chantier.

Un premier module en ligne avant l’arrivée sur les chantiers

Première étape de ce parcours, qui sera déployé en 2026 : un module d’e-learning destiné aux apprentis entrant pour la première fois dans le secteur. Accessible avant leur arrivée en centre de formation et sur les chantiers, il doit leur permettre de se familiariser avec l’environnement des travaux publics.

Ce module s’adresse aux jeunes qui découvrent la profession et « leur permet d'acquérir les premiers repères indispensables pour comprendre le fonctionnement d'un chantier, identifier les principaux risques et adopter les bons comportements avant leur immersion en entreprise ».

D’une durée totale d’environ 90 minutes, ce parcours en ligne se compose de 12 modules consacrés aux principales situations à risques auxquelles les apprentis peuvent être confrontés : circulation sur chantier, engins et angles morts, tranchées et fouilles, réseaux, levage de charges ou encore équipements de protection individuelle. Il rappelle également plusieurs règles de prévention, comme le respect des consignes, le maintien dans les zones autorisées, la demande d’information en cas de doute et le signalement des situations dangereuses.

Une évaluation finale permet de vérifier les connaissances acquises et donne lieu à la délivrance d’un certificat numérique.

Cet e-learning a vocation à compléter les obligations d'accueil, de formation au poste, d'habilitation ou d'autorisation, annonce la FNTP : « Il constitue une première étape destinée à préparer les apprentis à leur arrivée sur chantier et à leur donner des repères communs avant leur immersion professionnelle. »

Une plateforme dédiée à la prévention dans les travaux publics

L'e-learning est accessible sur la plateforme pédagogique tpdemain.com qui se dote d’un espace dédié, tpdemain prévention.

Développée par la FNTP et lancée en 2020, la plateforme tpdemain.com rassemble aujourd'hui près de 2 500 ressources pédagogiques. Avec tpdemain prévention, la FNTP l’enrichit d'une rubrique spécifiquement consacrée à la prévention, s'adressant plus largement aux différents métiers des travaux publics concernés par les enjeux de santé et de sécurité, ainsi qu'aux acteurs de la maîtrise d'ouvrage.

À partir de 2027, la FNTP prévoit de déployer un parcours d’intégration complet en trois étapes, destiné à accompagner progressivement l'intégration des apprentis. En plus du module d’e-learning, une chasse aux risques virtuelle, actuellement en cours de développement, qui doit placer les apprentis en situation face aux principaux dangers rencontrés sur chantier. Le parcours s’achèvera par une pré-rentrée pratique en centre de formation, consacrée à la mise en application des gestes et réflexes de sécurité avant l’immersion en entreprise.

« Dans les travaux publics, la prévention fait partie intégrante de l'apprentissage du métier. Avec cette pré-rentrée dédiée à la prévention, nous faisons le choix d'agir très en amont, avant même l'arrivée sur chantier, afin de donner à chaque apprenti les repères indispensables pour identifier les risques et adopter les bons réflexes. C'est un engagement fort de notre profession en faveur de la sécurité des jeunes que nous accueillons », commente Alain Grizaud, président de la FNTP.

Le BTP figure parmi les secteurs les plus exposés aux accidents graves en France. Selon le rapport annuel de l’Assurance maladie-risques professionnels publié fin 2025, 146 décès liés à des accidents du travail ont été recensés dans le secteur en 2024.