En matière de chauffage, le principe du rayonnement est aujourd’hui bien connu. Contrairement à d’autres modes de chauffage classique, on ne chauffe pas l’air mais on agit sur les individus et les masses. Les effets des rayons du soleil sont une bonne image de ce principe : ainsi, il est possible de prendre un bain de soleil par des températures très fraîches. La peau absorbe la chaleur des rayons, procurant ainsi une sensation de confort très agréable. À l’opposé, entrer dans une église en plein été apporte une sensation de fraîcheur immédiate. La chaleur du corps humain est absorbée par les murs et les masses qui eux-mêmes sont frais. Il s’agit aussi de rayonnement.

Le plafond chauffant et ses multiples avantages utilisent un principe de chauffage par rayonnement. Grâce à sa faible inertie de diffusion, le plafond climatique présente l’avantage inégalable d’être utilisable toute l’année en chauffage et en rafraîchissement.



Les bénéfices clés

Wavin, acteur majeur de la conduite des fluides, révolutionne le marché en proposant le plafond climatique Wavin CD-4. Avec cette solution hydraulique, les avantages sont multiples :



Économies d’énergie

Grâce à sa puissante capacité, Wavin CD-4 consomme moins d’énergie que les autres systèmes et rend inutile le recours à un chauffage rayonnant complémentaire. L’eau circule à une température quasi-ambiante : vous pouvez utiliser des pompes à chaleur ou l’énergie géothermique. Le CD-4 présente de remarquables résultats au LEED et BREEAM.



Confortable et sain

Wavin CD-4 diffuse toute l’année une chaleur homogène en tout point de la pièce. Grâce à une faible inertie, il s’adapte rapidement aux besoins de confort des occupants. En supprimant les mouvements d’air et de poussière, Wavin CD-4 réduit les risques de transmissions bactériennes.



Une solution esthétique

Le système CD-4 est complètement dissimulé au-dessus du plafond suspendu : architectes et ingénieurs apprécient cette optimisation de l’espace et cette discrétion. Utilisé avec des panneaux en plâtre perforés, il permet une excellente acoustique, qualité particulièrement appréciée par les occupants de grands espaces ouverts.



Plans et systèmes personnalisés

Les services de fabrication de Wavin vous livrent tout ce dont vous avez besoin pour votre projet : modules CD-4 pré-assemblés, tubes d’entrée et de sortie, régulateurs de température et accessoires. Pour vous permettre une installation dans les règles de l’art, le bureau d’études vous fournit des plans personnalisés clairs et précis.