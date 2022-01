Les solutions Wavin pour des villes qui s’adaptent au climat

Le dérèglement climatique est une réalité et il s’accompagne de nombreuses problématiques en termes de gestion de l’eau. Paradoxalement, le réchauffement de la planète augmente la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes associés à de fortes précipitations. En milieu urbain, par exemple, l’imperméabilisation des sols et la modification des cours d’eau naturels nuisent à l’évacuation des eaux pluviales et génèrent des inondations lors de fortes pluies.

Chez Wavin, chacun est convaincu que les villes et leurs infrastructures doivent aujourd’hui être repensées pour s’adapter aux défis climatiques à venir. Les surplus de précipitations doivent pouvoir être canalisés pour limiter les risques d’inondation mais les eaux pluviales doivent aussi pouvoir être stockées pour devenir disponibles lors des épisodes de sécheresse.

AquaCell et Q-Bic Plus : des solutions enterrées au service de la gestion des eaux pluviales

C’est dans cet objectif que le service Développement Produits de Wavin a mis au point les solutions AquaCell et Q-Bic Plus. Flexibles, les modules AquaCell et Q-Bic Plus permettent la conception d’espaces de stockage enterrés qui pourront accueillir les eaux de ruissellement et limiter les inondations. Ils évitent que les eaux pluviales soient rejetées dans les réseaux déjà surchargés et permettent leur réutilisation pour l’entretien des espaces verts ou de les infiltrer dans les milieux naturels.



Wavin Q-Bic Plus est un module de rétention et d’infiltration des eaux pluviales qui s’illustre par sa rapidité d’installation, par sa capacité d’inspection et de nettoyage ainsi que par une grande liberté de conception des espaces de stockage ou d’infiltration. Adaptable à tous types de projets, Q-Bic Plus permet la réalisation de bassin sur-mesure quels que soient l’environnement et l’espace disponible. Légers et ergonomiques, les modules Q-Bic Plus disposent de connecteurs intégrés qui assurent une mise en œuvre facile et rapide. Avec Q-Bic Plus, le grand volume de stockage obtenu est accessible sur toutes les hauteurs et dans toutes les directions pour un nettoyage aisé et garantir un volume net de l’ouvrage à long terme.



Wavin AquaCell est une gamme de modules qui favorise un gain de place lors de la logistique. AquaCell se caractérise par des modules emboîtables lors de leur transport permettant le déplacement de 4 fois plus de produits dans chaque camion. Ceci assure une réduction significative des émissions de CO 2 en limitant le nombre de livraisons et un gain d’espace sur le chantier. Avec leurs poignées ergonomiques et leurs connecteurs intégrés, les modules AquaCell se mettent en place facilement d’un simple clic, sans outil. Caractérisée comme la solution optimisée et écoresponsable, AquaCell est fabriqué à partir de PP 100% recyclé et recyclable.

Pour en savoir plus exit_to_app