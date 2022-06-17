Plaques vibrantes réversibles légères - BPU 2540A

Les plaques réversibles légères font partie des appareils polyvalents les plus performants pour les travaux de pavage, l’aménagement de jardins et d'espaces verts et les réparations sur les routes, chemins et parkings.

Comme toutes les plaques vibrantes de la catégorie 25 – 37 kN de Wacker Neuson, elles sont équipées d'un jeu de roues robuste. Cette classe d’appareils est ainsi parmi les seules du marché à offrir une grande mobilité sur les chantiers.

En raison de leur construction compacte et de leur grande maniabilité, les plaques vibrantes réversibles légères conviennent idéalement pour le compactage des tranchées, chemins et autres lieux exigus.

Des détails bien conçus en font un appareil de compactage idéal pour l'utilisation professionnelle prolongée.

Avantages produit :