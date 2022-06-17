ConnexionS'abonner
Plaques vibrantes réversibles légères - BPU 2540A

WACKER NEUSON SAS

Les plaques réversibles légères font partie des appareils polyvalents les plus performants pour les travaux de pavage, l’aménagement de jardins et d'espaces verts et les réparations sur les routes, chemins et parkings.

Comme toutes les plaques vibrantes de la catégorie 25 – 37 kN de Wacker Neuson, elles sont équipées d'un jeu de roues robuste. Cette classe d’appareils est ainsi parmi les seules du marché à offrir une grande mobilité sur les chantiers.

En raison de leur construction compacte et de leur grande maniabilité, les plaques vibrantes réversibles légères conviennent idéalement pour le compactage des tranchées, chemins et autres lieux exigus.

Des détails bien conçus en font un appareil de compactage idéal pour l'utilisation professionnelle prolongée.

Avantages produit :

  • Des dimensions compactes, une puissance élevée
  • Jeu de roues intégré
  • Résistant et durable

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Force centrifuge : 25 kN
Vibrations : 5.400 1/min
Rendement en surface : 456 m2/h
Avance : 19 m/min
Longueur timon pos. de travail : 1.292 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 1.097 mm
Épaisseur plaque de base : 10 mm
Poids de fonctionnement : 145 kg
Puissance nominale : 3,1 kW

Divers

Le WACKER NEUSON GROUP est un leader du secteur de la fabrication de machines compactes et d’engins de chantier.
Nous offrons à nos clients du monde entier une large gamme de produits et de services. Depuis la création de l'entreprise en 1848 - qui portait encore à l’époque le nom de « Wacker » - nous sommes devenus un groupe international avec un réseau mondial dense de distributeurs et de partenaires SAV.

