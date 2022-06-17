Pilonneuses deux temps de la gamme Plus - BS50-2PLUS 11IN

Les pilonneuses 2-temps Wacker Neuson sont depuis longtemps une référence dans le BTP. Elles sont robustes, résistantes, et ont été conçues pour une productivité, une performance et une longévité maximales.

La pilonneuse 2-temps offre une performance de compactage et un confort d'utilisation élevés qui ne manque pas de convaincre au quotidien.

Elle est entraînée par le moteur WM80 mis au point par Wacker Neuson qui est largement en dessous de toutes les limites de normes d'émissions grâce à son catalyseur.

Les pilonneuses de la serie Plus sont équipées d’une lubrification à l’huile séparée, qui assure automatiquement le rapport de mélange optimal du carburant.

Avantages produit :