Pilonneuses deux temps de la gamme Plus - BS50-2PLUS 11IN

WACKER NEUSON SAS

Les pilonneuses 2-temps Wacker Neuson sont depuis longtemps une référence dans le BTP. Elles sont robustes, résistantes, et ont été conçues pour une productivité, une performance et une longévité maximales.

La pilonneuse 2-temps offre une performance de compactage et un confort d'utilisation élevés qui ne manque pas de convaincre au quotidien.

Elle est entraînée par le moteur WM80 mis au point par Wacker Neuson qui est largement en dessous de toutes les limites de normes d'émissions grâce à son catalyseur.

Les pilonneuses de la serie Plus sont équipées d’une lubrification à l’huile séparée, qui assure automatiquement le rapport de mélange optimal du carburant.

Avantages produit :

  • Un très grand réservoir d'huile séparé
  • Système intelligent, électronique et automatique de coupure en cas de manque d'huile
  • Arrêt automatique au point mort
  • Moteur à 2 temps
  • Un seul levier pour le démarrage, le point mort et l'arrêt

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Cadence de frappe : 687 1/min
Régime d'embrayage : 2500 1/min
Rendement en surface : 159 m²/h
Avance : 9,5 m/min
Puissance : 16 kN
Longueur : 673 mm
Largeur : 343 mm
Hauteur : 940 mm
Poids : 59 kg
Puissance nominale : 1,8 kW
Niv.puissa.acousti. LWA,mesuré : 106 dB(A)

Divers

Le WACKER NEUSON GROUP est un leader du secteur de la fabrication de machines compactes et d’engins de chantier.
Nous offrons à nos clients du monde entier une large gamme de produits et de services. Depuis la création de l'entreprise en 1848 - qui portait encore à l’époque le nom de « Wacker » - nous sommes devenus un groupe international avec un réseau mondial dense de distributeurs et de partenaires SAV.

335 RUE GLORIETTE
77170 BRIE COMTE ROBERT
France

Plus d'informations


