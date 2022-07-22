ConnexionS'abonner
Plate-forme élévatrice à ciseaux mobile MX1330

COFFRALU

La plate-forme élévatrice à ciseaux mobile MX1330 est un véritable dispositif multitâche. Compacte et légère, elle passe par une seule porte, rentre dans un ascenseur et offre des hauteurs de travail pouvant atteindre 6 m.

Passage par une seule porte
Transport dans un ascenseur
Travail à des hauteurs allant jusqu'à 6 m
Indicateur de charge
Porte de la plate-forme à verrouillage automatique
Indicateur de niveau
Tige de révision de sécurité
Système d'abaissement manuel d'urgence
Bouton d'arrêt d'urgence sur la
Plate-forme et commande au sol
Frein des deux roues avant
Points de levage et passages de fourche
Chargeur de batterie automatique 25 A
Câble d'alimentation CA du châssis à la plate-forme

Matériaux

  • Aluminium

Labels et certifications

  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Industrie
COFFRALU - Batiweb

Nous commercialisons des échafaudages et des solutions d’accès. Nous assemblerons...

Z.I. La rochelle R.D. 404
77230 Juilly
France

