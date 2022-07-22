Plate-forme élévatrice à ciseaux mobile MX1330

Passage par une seule porte

Transport dans un ascenseur

Travail à des hauteurs allant jusqu'à 6 m

Indicateur de charge

Porte de la plate-forme à verrouillage automatique

Indicateur de niveau

Tige de révision de sécurité

Système d'abaissement manuel d'urgence

Bouton d'arrêt d'urgence sur la

Plate-forme et commande au sol

Frein des deux roues avant

Points de levage et passages de fourche

Chargeur de batterie automatique 25 A

Câble d'alimentation CA du châssis à la plate-forme