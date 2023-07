Le PRB COL & JOINT ÉPOXY permet de coller et jointoyer dans des milieux très agressifs (agressions chimiques et mécaniques).

Facile d’application et de nettoyage, le PRB COL & JOINT ÉPOXY s’utilise sur des sols ou des murs en intérieur ou extérieur, ainsi que dans des locaux humides tels que les salles de bains, piscines, spas… Vous recherchez une performance supérieure pour le collage et le jointement des carrelages ? PRB COL & JOINT ÉPOXY est idéal pour vos chantiers.

Le nouveau nuancier PRB COL & JOINT ÉPOXY vient d’arriver ! Sous forme de chevalet, plus petit et en carton, il permet un aperçu des couleurs et de la finition du joint.



Les avantages :