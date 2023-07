PRB COLOR ÉVOLUTION

Le nuancier avec les différentes teintes PRB et Sun + s’est refait une beauté : le nouveau Color Évolution est disponible !

Les teintes ont été réorganisées pour une utilisation plus fluide et plus facile. Vous retrouverez aussi deux pochoirs (gris et noir) pour isoler vos teintes et avoir un meilleur aperçu de la teinte et de la finition choisies. L’objectif est de vous accompagner au mieux pour vos travaux de façade et de peinture, c’est pour cela que le nouveau Nuancier Color Évolution a été modifié pour faciliter son utilisation.



Avantages :

Présence de l’ensemble des teintes PRB et Sun +

Pochoir pour isoler les teintes

Filtre transparent pour la finition grattée et le Crépimur grain moyen

Couverture rigide