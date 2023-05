PRB COLOR IMPERXANE MAT : Revêtement d'imperméabilisation

Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures.

Avec le temps, les façades s’encrassent que ce soit avec la pollution urbaine, les embruns et les environnements boisés. PRB a développé un nouveau revêtement d’imperméabilisation pour que les façades soient plus résistantes à l’encrassement grâce à sa résine siloxane et son revêtement réticulable aux UV.

PRB COLOR IMPERXANE MAT s’utilise sur supports neufs ou anciens. Le produit est disponible en seau de 17 kg et il existe dans toutes les teintes du nuancier PRB COLOR ÉVOLUTION.