PRB COLOR INFINIFIX : peinture 2 en 1 multisupports intérieurs et extérieurs

Cette solution tout-en-un : primaire et finition, adhère sur de multiples supports, limite l’encrassement naturel lié à la pollution atmosphérique et apporte une excellente durabilité extérieure.

Sa formule 2 en 1 assure un résultat optimal pour décorer et protéger vos murs intérieurs et extérieurs. La surface peinte est lavable à l’eau claire et son entretien est facile. Grâce à notre nouvelle technologie « PRB Glass technology , notre produit dispose d’une dureté de film plus importante qui renforce la résistance de la peinture. Cette technologie apporte également un meilleur confort d’application ainsi qu’une excellente résistance au lustrage.

Cette peinture 2-en-1 dispose également d’un fort indice de réflectance solaire (SRI de 112) pour la teinte blanche. Cette caractéristique réflective offre un meilleur confort d’été en intérieur permettant ainsi de réduire l’utilisation de la climatisation.

Certifié Excell +, PRB COLOR INFINIFIX s’utilise sur des murs intérieurs et extérieurs, en neuf et rénovation. Le produit est disponible en seau de 4 et 13 litres. Plusieurs teintes sont disponibles : teintes des nuanciers PRB et RAL.

Matériaux (détail) :

Résine à base de copolymères acryliques spécifiques

Dioxyde de titane

Additifs spéciaux

PRB Glass Technology

Labels & Certifications (détail) :