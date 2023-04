PRB FLUID EXPRESS : Chape fluide fibrée à prise rapide

La chape fluide va permettre de niveler et d’unifier le sol pour obtenir une surface parfaitement plane. Le PRB FLUID EXPRESS vous permet cette planéité parfaite avec un séchage rapide.

La fluidité de ce mortier fibré permet une mise en œuvre facile et rapide sur les chantiers pour vous garantir une surface plane et prête pour la pose de carrelage, de parquet, de moquette... Son séchage rapide lui permet un recouvrement dès 12 h pour un carrelage.

PRB FLUID EXPRESS par son épaisseur d’emploi jusqu’à 100 mm de chape a plusieurs applications : enrobage des gaines, des canalisations et des tuyaux du plancher chauffant, mise à niveau du sol. Cette caractéristique liquide et la finesse de sa granulométrie lui permettent de s’infiltrer dans tous les espaces et de répartir les charges pour obtenir une horizontalité parfaite à l’intérieur des bâtiments.

Matériaux (détail) :

Liants hydrauliques spéciaux

Charges

Adjuvants spécifiques

Fibres

Labels & Certifications (détail) :