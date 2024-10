PRB JOINT PREDALLE ALG : mortier fibré pour le calfeutrement de joints de prédalles et de prémurs

PRB JOINT PREDALLE ALG est un produit allégé à faible consommation, certifié CERIB et conçu pour le jointement entre prédalles et prémurs.

Ce mortier fibré pour le calfeutrement de joints de prédalles et de prémurs en intérieur et extérieur, permet également le calfeutrement des fissures passives, le rebouchage des saignées et des épaufrures.

Enfin, grâce à sa formulation et son comportement thixotrope, son application est possible horizontalement et verticalement.

Support admissible :

Bétons (prédalles, dalles, prémurs, MCI...) de minimum 28 j d’âge.

Labels & Certifications (détail) :