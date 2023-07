PRB JOINT SILICATE : joint bi-composant à hautes résistances

PRB agrandit sa gamme de joint avec le PRB JOINT SILICATE ! Ce joint est destiné à des locaux soumis à des contraintes mécaniques, chimiques et d’hygiène (cuisines, douches collectives, laboratoires, industries chimiques et agroalimentaires...). Avec sa formulation exclusive, PRB JOINT SILICATE présente une texture extrêmement souple, se mélange et s’applique sans effort. Gage de gain de temps sur le chantier, il garantit donc aussi un grand confort de travail. De plus, lors du nettoyage, le surplus s’enlève rapidement en une seule passe à l’eau propre et ne laisse que peu de voile résiduel.



Le respect de l’environnement est une démarche importante chez PRB, c’est pourquoi le PRB JOINT SILICATE bénéficie du label EXCELL + ainsi que du critère de classification le plus strict de l’Emicode en obtenant l’EC1 Plus.



Les avantages du produit :

Hautes résistances mécaniques

Résiste aux agressions chimiques

Facilité de mise en œuvre (nettoyage facile)

Joints rectifiés jusqu’à 10 mm

Aspect de finition lisse