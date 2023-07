PRB propose une nouvelle gamme Responsable & Durable

PRB étoffe sa gamme Responsable & Durable avec de nouvelles références venant compléter ceux déjà existants.



Deux nouveaux produits s’ajoutent dans la famille « mortiers spéciaux » :

PRB MORTIER DE MONTAGE M10 R&D

PRB BÉTON R&D

Trois nouveaux produits sont aussi à découvrir dans la famille « colle & sol » :

PRB CHAPE PRO R&D

PRB RAGRÉAGE PRO R&D

PRB COLLE PRO R&D

Ceux-ci viennent compléter le PRB SOUS ENDUIT et PRB MONOCOUCHE SEMI-ALLEGÉ déjà présents dans la gamme. D’autres produits éco-conçus doivent arriver d’ici la fin de l’année 2022 afin d’étoffer l’offre et continuer à proposer des nouveautés responsables et durables ».