PRB R3 R&D : mortier de réparation

Notre dernière innovation, le PRB MORTIER DE RÉPARATION R3 R&D, illustre la volonté de PRB de continuer à proposer des solutions de construction à la fois performantes et respectueuses de l’environnement.

Le PRB MORTIER DE RÉPARATION R3 R&D est spécialement formulé pour non seulement fournir des performances exceptionnelles dans la réparation et la restauration des structures en béton et en maçonnerie, mais aussi pour réduire son empreinte environnementale. Sa formule éco-conçue garantit une adhérence optimale, une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques et une durabilité à long terme. Ce produit innovant contribue à réduire l’empreinte carbone des projets de construction tout en maintenant des normes strictes de qualité et de durabilité.

Conditionné en sac papier PEFC de 25 kg, il est proposé en gris clair.