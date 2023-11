PRB THERMOBOIS : système ITE sur supports neufs et anciens ou MOB

Le PRB THERMOBOIS est un système d’isolation par l’extérieur pouvant être utilisé sur des supports neufs, anciens et en ossatures bois. Les panneaux d’isolations sont réalisés en fibres de bois à haute densité et sont ensuite fixés mécaniquement sur la maçonnerie ou l’ossature bois. La finition peut être en RPE, RME ou encore en enduit hydraulique mince.

Ce système ITE est réalisé à partir de panneaux isolants haute densité en fibres de bois adaptés.

Il ne réduit pas la surface habitable du bâtiment puisque les panneaux isolants sont fixés à l’extérieur de la maçonnerie ou de l’ossature.

Une fois la pose de l’isolant réalisée, il est nécessaire de respecter plusieurs étapes de mise en œuvre avant de terminer par la finition PRB de votre choix.

Le système ITE PRB THERMOBOIS NEUF ET ANCIEN dispose d’un ETA et d’un DTA et le système PRB THERMOBOIS MOB dispose d’un ETA (DTA en cours).

Les avantages d’une isolation thermique par l’extérieur :