PRB TP REPAR R3 PR : Mortier fin rapide fibré pour la réparation structurelle des bétons

Le PRB TP RÉPAR R3 PR est idéal pour la réparation des bétons dans le bâtiment. Ce produit s’applique en intérieur et en extérieur sur les murs, sols, poteaux, poutres… Ainsi vous pouvez réparer, reboucher, restructurer, … vos ouvrages comme les nez de marches, de balcons, des trous, des saignés, etc. Le PRB TP RÉPAR R3 PR a une résistance mécanique très élevée en compression et en flexion, il est certifié NF.

Nous proposons dans la même gamme pour la réparation de vos bétons, différents produits comme le PRB TP RÉPAR R2, le PRB TP RÉPAR R4, le PRB TP RÉPAR R4 PR, le PRB TP RÉPAR R4 SOL et le PRB PASSIVANT ACIER.

Dans notre gamme Responsable et Durable, un mortier de réparation R3 éco-conçus est en cours de développement.

Destiné pour la la réparation structurelle d'ouvrages et béton de résistance moyenne : nez de marches, balcon, trous, saignées, poutres, voûtes, dalles…

Matériaux (détail) :