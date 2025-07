Qualification kelvin°

kelvin° est un **outil d’aide à la vente** pour les travaux de rénovation énergétique qui enrichit les informations du projet et permet au professionnel de créer des scénarios de rénovation optimisés et personnalisés, adaptés au profil du particulier et aux caractéristiques du logement.

Le pro dispose ainsi de toutes les données nécessaires, ainsi que d’un rapport complet, pour préparer son suivi commercial et ses rendez-vous sur place.