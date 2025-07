kelvin° permet aux professionnels de la rénovation énergétique (artisans, contractants généraux, bureaux d'études et donneurs d'ordre) d’accompagner efficacement les projets des particuliers et de signer davantage de chantiers.

Le **simulateur kelvin°** est un outil de prospection en ligne qui permet de simuler des projets de rénovation énergétique afin de collecter les coordonnées de particuliers intéressés.

À partir d’une adresse, le simulateur fournit des premières informations sur les travaux envisageables et les aides disponibles. **kelvin** transmet ensuite au professionnel les coordonnées et les détails liés à chaque projet identifié.

L’**outil d’aide à la vente** enrichit les informations du projet et permet au professionnel de créer des scénarios de rénovation optimisés et personnalisés, adaptés au profil du particulier et aux caractéristiques du logement.

Le pro dispose ainsi de toutes les données nécessaires, ainsi que d’un rapport complet, pour préparer son suivi commercial et ses rendez-vous sur place.

