Sécurité sur les chantiers : enjeux, obligations et responsabilités pour la Maîtrise d’Ouvrage - QUA16P

Découvrir les enjeux, les obligations et la règlementation liés à la sécurité sur les chantiers

Identifier les différences entre l’obligation du plan de prévention et de la coordination SPS

Comprendre, connaître et piloter les missions du CSPS et vérifier le DIUO « dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage »

Diplôme préparé : Autre Thème : Organisation et conduite de chantier Montant : 790 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maitres d’ouvrage publics et privés

Programme :

Enjeux et contexte de la sécurité sur les chantiers.

Les enjeux humains et économiques.

Notions et principes généraux de prévention.

Obligations, responsabilités et rôles des acteurs.

La responsabilité du Maitre d’Ouvrage.

La règlementation applicable.

Les diagnostics avant travaux.

Les interventions d’entreprises extérieures.

Les chantiers clos et indépendants.

Les obligations en cas de crise sanitaire.

Les autres obligations…

Focus sur l’obligation de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) (principe, contenu, mise à jour, désignation et missions du CSPS, les étapes et le déroulement des missions).

Le DIUO, outil d’aide à la prévention des risques (étude de cas : analyse et évolution du DIUO Focus sur le plan de prévention, principe, contenu, l’analyse des risques, les outils et la mise à jour).



