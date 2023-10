Certifier à l'opération - REG06B

Catégorie : Formation continue

Découvrir les enjeux de la certification NF HABITAT et ses options

S’initier au contenu du référentiel NF HABITAT et NF HABITAT HQE

Connaître le processus de certification

Être capable d’anticiper et suivre les différentes étapes tout au long du projet

Connaître les documents nécessaires à produire à CERQUAL et être capable de lire les rapports du certificateur

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementation technique, normalisation Montant : 1 450 € Durée de la formation : 15 heures Pré-requis : Avoir une expérience dans l’immobilier. Envoyer CV avant le démarrage de la formation. PC Portable + codes d’accès à la plateforme Publics ciblés : Aménageur, Entreprise du bâtiment (généraliste ou spécialiste), État - Administration - Collectivité, Maîtrise d’œuvre, AMO, Architecte, Bureau d’études techniques (BET), Maîtrise d’ouvrage, Bailleur social, Promoteur, Syndic de copropriété

Programme :

Première partie en distanciel : 1 H



Qui sommes-nous ?

Concept – bénéfices

Le référentiel NF Habitat

Processus de certification

Profils en construction



Deuxième partie en présentiel : 2 jours



Les étapes de la certification NF HABITAT ou NF HABITAT HQE

Rappel de l’architecture du référentiel

Rappel des profils de certification

Rappel du processus de certification



Les exigences et les attendus :

Les exigences ciblées NF HABITAT et NF HABITAT HQE niveau d’entrée

Les attendus en conception

Les attendus en réalisation



Personnaliser son projet – les options de certification :

Labels

Territorialisation

Services associés

Profil économie circulaire

Vers le niveau HQE supérieur



Engager son projet dans la certification, définir son périmètre :

Le dépôt de demande auprès de CERQUAL QUALITEL CERTIFICATION

Le choix de l’applicatif

En neuf ou en rénovation

Collectif ou individuel, le nombre de bâtiments

Les labels



Les outils pratiques d’aide au suivi de la démarche

Le portail client

La base documentaire

Les outils d’évaluation

Les différentes étapes de la certification à son projet : actions à mener et interfaces avec le certificateur

Schéma de déroulement d’une opération, les étapes clefs du processus

Les documents à transmettre

Les contacts

Lecture et analyse des rapports d’évaluation en phase conception et réalisation



Le traitement des cas particuliers :

Le cas des dérogations en cas de non-réponse à une ou des exigences

Le cas du traitement d’un projet comportant un procédé constructif ou un système technique innovant

Les options de certification



