Créée en 1974 pour promouvoir la qualité de l’habitat, l’Association QUALITEL poursuit depuis sa mission via ses activités de formation professionnelle, d’information à destination du grand public, de certification des logements, de recherche, d’évaluation et d’expertise.

Choisis au sein des entités du Groupe QUALITEL ou à l’extérieur, nos formateurs sont reconnus pour leur expertise dans leurs domaines respectifs et leurs qualités pédagogiques.

L’offre QUALITEL Formation couvre tous les grands enjeux de l’habitat, présents et à venir, et toutes les problématiques émergentes – techniques, réglementaires et sociétales.