QUALITEL Formation lance son catalogue 2022 Communiqué | 31.01.22

QUALITEL Formation, organisme de formation certifié Qualiopi, est devenu un partenaire formation de référence auprès des professionnels de la construction, de la rénovation et de l’exploitation. Sa nouvelle offre 2022 couvre toutes les problématiques clés de l’habitat : 24 formations sur l’énergie et l’environnement, 19 formations sur la qualité, la santé et la sécurité, 13 formations sur le BIM et le numérique, 11 formations sur les nouveaux modes constructifs, 31 formations sur les réglementations et les labels.