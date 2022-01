Le siphon de sol sous vide Evac est adapté à la collecte des eaux de lavages de sols de locaux techniques. Evac peut proposer des configurations spéciales propres aux contraintes de chaque site : aspiration par déclenchement automatique, pneumatique ou motorisé ; pose sur étanchéité ; simple ou double aspiration ; caniveau latéral en Inox ou carrelé...

Le siphon de sol sous vide Evac fait partie d’un réseau sanitaire complet en aspiration pouvant collecter de quelques unités à plusieurs centaines d’appareils sanitaires de tous types. Une centrale de vide Evac crée le vide dans le réseau, et centralise la collecte et la vidange des eaux usées du bâtiment, y compris des eaux vannes. Le phénomène d’aspiration permet des évacuations vers le haut, jusqu’à 6 mètres. Le passage des collecteurs est possible par les faux plafonds, minimisant le nombre de percements en dalle. Les étages non concernés par les travaux restent en exploitation. La technologie de vide Evac rend également possible l’aménagement de locaux en sous-sols. Les diamètres de canalisations réduits procurent un gain de place.