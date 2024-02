Solutions Constructions Ossature Bois

Spécialiste de la protection de l'enveloppe des maisons à Ossature Bois, Ubbink propose une gamme complète permettant de traiter efficacement l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la ventilation de la structure. Des produits certifiés et des solutions pour toutes les configurations (façade, toit en pente et toit plat).

Les écrans pare-pluie Multivap®, les membranes pare-vapeur Protec'Vap®, les manchons d'étanchéité pour câbles et conduits traversants mais aussi les bandes adhésives certifiées CTB par FCBA, pour chacun de vos besoins Ubbink propose des produits conformes aux DTU en vigueur.