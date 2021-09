Ubbink rend possible le raccordement des chauffe-eaux thermodynamiques dans le logement collectif avec son système 3CET

Ubbink lance le système 3CET, une solution de raccordement pour chauffe-eaux thermodynamiques installés dans les logements collectifs. Son système concentrique assure l’amenée et l’évacuation d’air via une seule colonne et permet le raccordement, en toute simplicité, de 2 à 6 ballons thermodynamiques sur une seule colonne. La solution s’adapte à tout type de chauffe-eaux. Aussi, le bureau d’études Ubbink accompagne les installateurs dans le dimensionnement et le calcul de leur installation. Le système UBBINK 3CET est sous ATEx (2907_V1)

Ubbink a développé une solution destinée aux logements collectifs pour raccorder individuellement plusieurs appareils sur un même conduit.

Le système répond à toutes les configurations possibles dans l’immeuble d’habitation : installation dans la gaine technique pour une installation du CET dans le logement.

installation de la colonne à l’extérieur du bâtiment pour une installation du CET dans le logement. La flexibilité et la simplicité de pose d’Ubbink 3CET permet une installation dans tous les bâtiments à toiture terrasse ou toiture en pente.



Le système 3CET offre toutes les caractéristiques techniques d’un système simple et fiable : Terminal anti-neige et anti-glace avec faibles pertes de charges .

. Deux siphons en bas de colonne permettent d’ évacuer la condensation et l’eau de pluie des deux conduits.

en bas de colonne permettent d’ évacuer la condensation et l’eau de pluie des deux conduits. Système de conduit coulissant à chaque niveau .

. Montage facile et temps de pose réduit , livré en kit complet (joints étanches incorporés et piètement réglables) sur le chantier dans l’ordre d’installation, la colonne complète s’installe par emboîtement et vis de verrouillage en un temps optimal.

, livré en kit complet (joints étanches incorporés et piètement réglables) sur le chantier dans l’ordre d’installation, la colonne complète s’installe par emboîtement et vis de verrouillage en un temps optimal. Le système 3CET répond parfaitement aux normes de sécurité et d’incendie. UBBINK 3CET se décline en 3 diamètres : 125/200, 160/250 et 200/300 avec une sortie disponible en ocre, noir et finition inox. Pour en savoir plus exit_to_app