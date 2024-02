Rolux Multiflex : solution de raccordement de chaudières sur conduit shunt et alsace

Rolux Multiflex permet de raccorder à chaque appareil condensation un conduit individuel de fumée en D60 introduit dans le conduit existant.

L’amenée d’air est commune, assurée par l’espace annulaire entre le conduit maçonné existant et les conduits flexibles PP introduits dans celui-ci.

Ubbink propose deux alternatives pour le raccordement d’appareils condensation sur conduit Shunt et Alsace, l’une par un conduit collectif, l’autre par conduit individuel. Ceci pour répondre à toutes les situations et besoins des intervenants. Le raccordement B23p d’un appareil Haute Pression est également possible.

Chaque appareil est raccordé dans le logement par un conduit concentrique étanche en 60/100, et sur le Shunt grâce à un ensemble plaque d’étanchéité et coude spécifique. En toiture un terminal spécial permet à la souche des conduits Shunt, Shunt duo et Alsace une installation étanche et sécurisée.

Sur la base de la technologie créée par Ubbink il y a 25 ans avec le système Renolux, Rolux Multiflex profite de l’expertise et de l’expérience éprouvée Ubbink.

Les avantages :

Facile et rapide à installer : coude prémonté, installation du flexible par le logement ou par le toit.

Ensemble du système Rolux Multiflex livré sous forme de kits

Fiable : sous Avis Technique (DTA 14.2/22-2302_V1).

Testé en laboratoire - Aérodynamique EIFFEL. Classé H1.

Technologie ROLUX RENOLUX ( éprouvée depuis 25 ans)

Esthétique et respectueux de l'existant : pas de dégradation ou de travaux complémentaires ( maçonnerie, peinture,...). Le Multiflex s’adapte à l’ouverture existante au niveau du raccordement et le terminal aux différentes configurations des souches (isolées, accolées ...).

Labels et certifications (détail) :