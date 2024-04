Solution de rénovation : système de rénovation pour conduit shunt et alsace

Le Rolux Multiflex facilite le raccordement de chaque appareil à condensation à un conduit individuel de fumée de D60, qui est inséré dans le conduit existant. L'apport d'air se fait de manière collective à travers l'espace entre le conduit maçonné existant et les conduits flexibles PP qui y sont insérés. Chaque appareil est connecté à la résidence par un conduit concentrique étanche de 60/100, et au Shunt à l'aide d'un ensemble spécifique de plaques d'étanchéité et de coudes. Avec ce nouveau produit, Ubbink propose deux options pour le raccordement des appareils à condensation aux conduits Shunt et Alsace : soit via un conduit collectif, soit via un conduit individuel, afin de s'adapter à toutes les situations et besoins des utilisateurs.

Facile et rapide à installer

Le Rolux Multiflex a été développé pour simplifier la rénovation d'un conduit Shunt ou Alsace. Grâce à cette solution, une réhabilitation totale peut être réalisée en une demi-journée par deux opérateurs, offrant ainsi un confort réel aux occupants des logements en assurant une remise en service rapide. Le coude est préassemblé sur la plaque-support en bas du conduit, et l'ensemble du système Rolux Multiflex est livré sous forme de kits.

Respectueux de l'existant

La solution est conçue pour s'adapter avec les installations existantes : aucun travail supplémentaire n'est nécessaire, et il n'est pas requis de faire appel à des sous-traitants pour des travaux de maçonnerie, plâtrerie ou peinture. Rolux Multiflex s'ajuste à l'ouverture déjà présente au niveau du raccordement, et le terminal s'adapte aux différentes configurations des souches (isolées, accolées, décalées...).

Fiable

Le Rolux Multiflex, héritier de la technologie Renolux mise au point par Ubbink il y a 25 ans, tire parti de l'expertise et de l'expérience éprouvée de ce système. Doté de la plus haute classe d'étanchéité "H1" et utilisant les conduits PP, reconnus pour leur fiabilité dans le raccordement des appareils à condensation, le Rolux Multiflex assure une évacuation efficace des produits de combustion grâce à ses conduits en PPTL (Polypropylène translucide) : un matériau recoupable, résistant aux chocs, spécialement conçu pour résister aux condensats.

Sa technologie a été développée avec les fabricants d'appareils, les installateurs et testée au CRIGEN (ENGIE) ainsi qu'à la soufflerie EIFFEL. Il bénéficie d'un DTA (CSTB) et du marquage CE.

Esthétique

Terminal discret en toiture, certifié à la soufflerie EIFFEL.

Le terminal est conçu pour ne pas dépasser les dimensions standards d'une souche de conduit Shunt/Alsace, évitant ainsi toute dégradation des sorties accolées.

