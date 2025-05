SYCOMM SOLAR - Motorisation solaire pour volets coulissants pour la gamme WIN-SLIDE 2

Simplicité, fiabilité et rapidité de pose !

Pas de raccordement au réseau électrique de la maison

Plug & Play : raccordement des éléments par simples connecteurs (moteur / panneau solaire / batterie)

Autonome en énergie : pas de consommation et grande autonomie : jusqu’à 30 jours sans lumière

Pilotable par les centrales domotiques du marché

Déplacement de 1 à 4 vantaux, pour un poids total de 200 Kg

Technologie brushless intégrée

Conception et réalisation Made in France Mantion !

A votre disposition : notre configurateur SLIDSOFT

Un outil indispensable pour faire votre configuration et obtenir :

Une liste de produits

Des plans

Un devis

Contactez-nous pour vos projets spécifiques !