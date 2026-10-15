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Syntesis Areo : porte de placard invisible et affleurante

ECLISSE

Avec Syntesis Areo, ECLISSE propose une solution pour dissimuler les rangements tout en conservant des murs aux lignes épurées.

Cette porte de placard invisible s'intègre directement dans la cloison grâce à un cadre sans encadrement apparent. Une fois fermée, elle affleure le mur et se fond dans le décor.

Adaptée aussi bien aux projets résidentiels qu'aux aménagements professionnels, Syntesis Areo permet de fermer un dressing, un placard ou une niche de rangement sans perturber l'esthétique de la pièce. Son panneau de 18 mm d'épaisseur, recouvert de mélaminé blanc, peut être peint pour reprendre la finition du mur.

La gamme se décline en plusieurs configurations : un ou deux vantaux, ouverture basculante, à soufflet ou pliante à deux ou quatre vantaux. Les différentes dimensions disponibles permettent de répondre aux contraintes d'aménagement, notamment dans les espaces réduits ou pour les rangements de grande hauteur.

Pour les architectes, artisans et professionnels de l'agencement intérieur, Syntesis Areo offre ainsi une alternative aux portes de placard traditionnelles, avec plusieurs possibilités d'ouverture et de personnalisation. La version pliante peut notamment recevoir un système d'ouverture par pression Push to Open, afin de préserver une façade sans poignée apparente.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabricant : ECLISSE
Modèle : Syntesis Areo
Type : Bloc-porte de placard invisible et affleurant
Cadre : Invisible, intégré dans la cloison
Configurations : Cadre sur 3 ou 4 côtés selon les versions
Panneau : Aggloméré de bois de classe E1
Épaisseur du panneau : 18 mm
Revêtement : Mélaminé blanc, prêt à peindre
Finitions : Peinture murale, peinture polyuréthane adaptée au bois ou papier peint, après préparation du support
Ouvertures : Un vantail, deux vantaux, basculante, à soufflet ou pliante
Dimensions personnalisées : Possibles
Accessoires : Fermeture à pression, poignées, tire-portes, serrure à clé et système Push to Open selon configuration

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

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