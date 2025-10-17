ECLISSE dévoilera le Syntesis Areo au salon ARTIBAT 2025
Publié le 17 octobre 2025
L’art de dissimuler avec élégance
Pensé pour les architectes et décorateurs en quête d’un rendu épuré, le Syntesis Areo s’efface littéralement dans le mur pour révéler l’espace. Grâce à son système affleurant, sans couvre-joint ni encadrement apparent, il s’intègre avec discrétion dans les intérieurs contemporains, tout en valorisant la continuité visuelle.
Disponible en plusieurs configurations – 1 ou 2 vantaux, ouverture à soufflet, pliante, basculante ou droite – il s’adapte à toutes les contraintes, même sous pente ou dans les combles.
Nouvelle version pliante : un gain d’espace inédit
Grande première chez ECLISSE : la version pliante du Syntesis Areo.
Son système à deux vantaux identiques repliables permet une ouverture large et fluide, idéale pour les zones restreintes. Associé au Push to open, il offre une expérience d’usage silencieuse et ergonomique : une simple pression suffit pour ouvrir ou refermer la porte.
Une modularité sur mesure
Conçu pour s’adapter à chaque projet, le Syntesis Areo est personnalisable au millimètre près, avec des ajustements par paliers de 10 mm.
Exemples de dimensions :
- 1 vantail classique : 300 à 650 mm de large, jusqu’à 2700 mm de haut
- 1 vantail basculant / à soufflet : jusqu’à 1800 mm de large
- 2 vantaux pliants : jusqu’à 1200 mm de large
Cette flexibilité permet la création de rangements intégrés, même dans les espaces atypiques ou exigus.
Conception durable et ingénieuse
ECLISSE mise sur une approche responsable et qualitative :
- Panneaux mélaminés prêts à peindre (18 mm)
- Charnières 110° invisibles réglage 3D et vérins à piston hydraulique longue durée
- Installation rapide et propre, sans couvre-joint ni habillage superflu
- Optimisation des zones perdues (sous-pente, combles, escaliers)
Une solution tout-en-un pour les intérieurs exigeants
Invisible, élégante et fonctionnelle, la porte de placard Syntesis Areo s’impose comme la solution idéale pour les architectes, artisans, promoteurs et particuliers recherchant un rendu épuré sans compromis sur la praticité.
À découvrir en avant-première sur le stand D31 – Hall 5 du salon ARTIBAT 2025 à Rennes.
