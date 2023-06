Syntesis® battant acoustique

La porte battante invisible et acoustique Syntesis® battant 72 acoustique est spécialement conçue pour offrir une isolation phonique supérieure. C'est le choix idéal pour les environnements où le silence et le confort acoustique sont essentiels.

Cette solution est conçue pour réduire efficacement les nuisances sonores entre les pièces. Avec deux versions disponibles, accédez à un niveau d'isolation adapté à vos besoins spécifiques.

→ La version 30 dB : pour un environnement calme et serein. Elle couvre les bruits parasites et crée un espace propice à la détente.

→ La version 34 dB : si vous recherchez une discrétion totale qui offre un affaiblissement sonore optimal, idéal pour les lieux nécessitant une grande confidentialité.

Chaque élément de la porte a été minutieusement étudié pour garantir une isolation phonique efficace :

Les joints isophoniques, insérés dans les rainures latérales et hautes de la porte, empêchent la propagation du son entre les pièces. Ils réduisent considérablement les bruits indésirables.

La plinthe automatique, intégrée à la rainure basse de la porte, s'ajuste à chaque ouverture et fermeture grâce à une butée. Sa forme arrondie et flexible assure une étanchéité précise des interstices.

Les panneaux de portes sont spécialement conçus pour limiter la diffusion du bruit. Leur âme en particules compactes, plus dense que celle d'une porte traditionnelle, absorbe et piège le son dans la masse, offrant ainsi une isolation acoustique supérieure.

Esthétiquement, cette porte d'intérieur affleurante embellit votre cloison avec ses lignes épurées et modernes. Syntesis® battant 72 acoustique a été testée et certifiée par PV pour garantir sa performance.

Grâce à ses caractèristiques avancées d'isolation phonique, cette porte réduit efficacement les bruits indésirables et crée un environnement calme et paisible à l'intérieur.