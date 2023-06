Un corps en aluminium, un cœur en verre.



Avec leur design révolutionnaire, ces portes d’intérieur fusionnent verre et aluminium pour un rendu moderne et une qualité sans compromis. Compatible avec la majorité des modèles ECLISSE, la gamme de portes verre & alu ouvre à de nouvelles possibilités grâce à une cohérence d’ensemble. Composez une porte sur-mesure en choisissant son type, la couleur de son verre et l’aspect de ses profils.