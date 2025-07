Tête thermostatique Senso

Sécurité : la bague de limitation et de blocage évite la perte des petites pièces libres.

Large palette de sets de couleurs et finition en blanc pur.

Écrou élégant.

Fiabilité : la gamme M28 est compatible avec l’ensemble des anciennes générations de robinets Comap grâce à un large choix de tailles, de formes et de raccordement.

Économies d’énergie : la tête Senso figure parmi les plus performantes en matière d’économie d’énergie.

Aucun outil nécessaire ni pour le montage ni pour la limitation de la température de la tête.

Variation temporelle certifiée : 0.32, retenu à 0.2 au titre de l’EN 215.

Valeur CA au titre de la RE 2020 : 0.2, soit la plus performante du marché.